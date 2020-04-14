محلل سياسي: المخابرات التركية تدير المعركة في ليبيا

قال المحلل السياسي الليبي فرج زيدان، إن المعركة الآن بين قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات التابعة لحكومة الوفاق تدار من قبل المخابرات التركية، مضيفاً أن الليبيين الآن يتعاملون مباشرة مع قوة انكشارية تحتوي على مجموعة أو تركيبة من الفصائل كثير منها غير ليبية.

وجاء حديث فرح زيدان خلال استضافته في برنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218″، الثلاثاء، حيث تطرقت الحلقة إلى التطورات الميدانية في منطقة الساحل الغربي بعد انسحاب الوحدات العسكرية التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني من مدن صرمان وصبراتة .

وتحدث فرج زيدان بنوع من التفصيل عن عدة قضايا، بينها ما قال إنه التناقض في مواقف رئيس المجلس الرئاسي فائز سراج، حين أثنى على المقاتلين الذين هاجموا صرمان وصبراتة يوم أمس، والذين بينهم مجلس شورى بنغازي، معتبراً إياهم قوات نظامية تتبع حكومة الوفاق وهو في السابق كان قد وصف عمليات الجيش الوطني ضده مجلس الشورى في مدينة بنغازي بأنها حرب على الإرهاب.

كما تحدث زيدان عمّا قال إنه مشروع أردوغان في ليبيا، وهو مشروع يسعى إلى تفتيت حلم الدولة الليبية وجعل ليبيا بلدا تابعا له، مستشهدا بتصريحات الرئيس التركي السابقة حين قال إن ليبيا هي ميراث لنا.

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