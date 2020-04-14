«الطبية الاستشارية»: 8 أرقام ساخنة للاستعلام عن كل ما يخص «كورونا»

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية المكلفة من القيادة العامة للجيش بمكافحة فيروس كورونا، عن أرقام ساخنة خاصة بالاستعلام عن كل ما يخص الوباء الذي يهدد جميع دول العالم ووصفته منظمة الصحة العالمية بالجائحة.

وأكدت اللجنة الاستشارية الطبية أن الخطوط الساخنة المخصصة للاستعلام عن كل ما يخص الفيروس، تسع 160 مكالمة في الساعة مع إمكانية الاتصال من جميع مدن ليبيا.

والأرقام التي أعلنتها اللجنة هي «0612225128- 0612240136- 0612237361- 0612240295- 0612240303 – 0612231825 – 0612240292 – 0612231806».

وقدم مصرف ليبيا المركزي بنغازي، اليوم الثلاثاء وبالتعاون مع مؤسسة أبحاث لتكنولوجيا الأطراف الصناعية، 600 كمامة كمرحلة أولى من إجمالي 3 آلاف صنعت من قبل المؤسسة وبدعم من المصرف للجنة العليا لمكافحة كورونا.

وأوضح مصرف ليبيا المركزي، في إيجاز صحفي في الصحفة الرسمية على موقع فيسبوك، أن “المصرف سلم الدفعة الأولى من الكمامات التي قامت المؤسسة بصناعتها في بنغازي للجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا للدكتور احمد الحاسي الناطق باسم اللجنة، مبدياً عن شكره وامتنانه لمصرف ليبيا المركزي الذي كان الداعم الأول للجنة طيلة هذه الفترة”.

وأصدر رئيس الأركان العامة، رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، الفريق عبد الرازق حسين الناظوري قرارا رقم (10) لسنة 2020 ميلادي بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها لمواجهة وباء كورونا المستجد، اليوم الإثنين.

ونص القرار على تشكيل غرفة طوارئ بالهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية يكون مقرها الرئيسي مدينة بنغازي، ويكون رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية رئيسا لها.

وأوضح القرار، أن تتخذ غرفة الطوارئ والإجراءات الوقائية لاحتواء وباء كورونا مواكبة للخطط والبرامج المتخذة والقرارات النافذة للتصدي له.

وبين القرار، أن اللجنة المشكلة تكون اختصاصاتها، متمثلة في، الالتزام بالقرارات الصادرة عن الحكومة الليبية ووزارتي الصحة والداخلية والأجهزة التابعة لها بخصوص الوقاية من انتشار الوباء، والتأكد من نفاذها على إدارة الهيئة والشركات التابعة لها، واتخاذ كافة القرارات اللازمة لإبرام أي تصرفات لازمة لتحقيق غرض مكافحة كورونا، بما في ذلك تأسيس إدارة صناديق مالية لإدارة الأزمة، وتمويلها واستثمار ما يودع بها من أموال تحت تصرف الحكومة الليبية بما لا يخالف التشريعات والنظم المالية، وللجنة دراسة وتنفيذ ممارسة الأنشطة التجارية الأخرى المحددة بالقانون لشركات القطاع.