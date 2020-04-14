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“بنوير” يعترف بتهجير المليشيات الإرهابية لعائلات المواطنين الآمنين في صبراتة

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعترف المتحدث باسم مليشيات صبراتة الفارة من المدينة عادل بنوير، بقيام المليشيات الإرهابية المتعاونة مع مليشيات فائز السراج، بممارسة التهجير القسري للعائلات في مدينة صبراتة التي اقتحموها أمس الاثنين تحت غطاء جوي وبإسناد بحري تركي.

وأقر بنوير في تدوينة نشرها اليوم الثلاثاء على موقع “فيسبوك”، بعدم قدرة مليشيات فائز السراج على حماية المواطنين في صبراتة، وتأمين المدينة داعيا إياهم إلى حماية أنفسه فقط دون الاعتداد بحماية المواطنين، ووصف وزارة داخلية فتحي باغاشا بممارسة الكذب والخداع.

تدوينة بنوير

وقال بنوير: “عن نفسي لن أقبل بأن يهجر أي شخص أو عائلة من صبراتة تحت أي مسمى، ومن هرب من صبراته خوفًا من القانون فهذا يتحمل مسؤوليته إما غير هذا فلن أكون سببا في تهجير أحد، هذا موقف شخصي ولا يمثل أحدا غيري”.

تدوينة بنوير

وواصلت عناصر داعشية من مقاتلي “شورى بنغازي” و”تنظيم القاعدة” نشر الفوضى في مدن صرمان وصبراتة، لليوم الثاني على التوالي، باقتحام منازل المدنيين، وتهجير عائلات المواطنين الموالين للجيش الليبي بعد إحراق منازلهم، مع حملات تفتيشية لسرقة الآمنين واعتقال المعترضين.

وكان الطيران التركي المسير، شن صباح أمس الاثنين، ضربات استهدفت غرفة عمليات محاربة داعش في صبراتة، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، وتزامن ذلك مع دخول المليشيات المسلحة التابعة للوفاق والمرتزقة السوريين، المدينة، بينهم إرهابيو “مجلس شورى ثوار بنغازي” الفارين من مدنهم بعد تطهيرها من قبل القوا ت المسلحة.

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المليشيات المسلحة تهجير المواطنين داعش صبراتة عادل بنوير مجلس شورى بنغازي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • صبرا ال صبراته فالاولوية الان لتحرير مصراته معقل الشر وبعدها ستاتى لكم جيوش قوية تمر عبر طرابلس والزاوية لتقتص لكم

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