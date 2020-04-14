المشير حفتر يوجه بإرجاع الليبيين العالقين في الخارج

أصدر القائد العام للجيش الوطني المُشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، أمرا “مباشرا وفوريا” لجميع اللجان المكلفة لمتابعة أوضاع المواطنين العالقين خارج البلاد، بسرعة تسيير جسر جوي لإرجاعهم إلى أرض الوطن قبل حلول شهر رمضان المُبارك.

وجاء في الأمر أن يتم إخضاع جميع العائدين لإجراءات الحجر الصحي التي أقرتها اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا المستجد، وفق ما نشر مكتب إعلام القيادة العامة للجيش الوطني.

وكان رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، شدد الاثنين، خلال اجتماع عقده مع وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج، على أهمية الإسراع في إعادة الليبيين العالقين في الخارج، مع ضرورة توحيد جهود الجهات العاملة على هذا الملف.

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