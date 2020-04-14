المشير حفتر يأمر بإعادة الليبيين العالقين في الخارج قبل شهر رمضان

أخبار ليبيا24 – متابعات

أصدر القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، أوامره المباشرة والفورية لجميع اللجان المكلفة لمتابعة أوضاع المواطنين العالقين خارج البلاد بسرعة تسيير جسر جوي لإرجاعهم إلى أرض الوطن قبل حلول شهر رمضان.

وشدد حفتر، بحسب ما نشر مكتب إعلام القيادة العامة اليوم الثلاثاء، على ضرورة إرجاع العالقين في الخارج بعد خضوعهم جميعاً لإجراءات الحجر الصحي التي أقرتها اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا المستجد، على حد قوله.

يشار إلى أن أزمة الليبيين العالقين في الخارج كانت محورًا لاجتماع عقدته لجنة مجابهة فيروس كورونا المستجد التابعة للقيادة العامة أمس، حيث بحثت اللجنة سبل إعادة العالقين دون تعريضهم حياة المجتمع للخطر.

وكانت الحكومة الموقتة قد طالبت المواطنين الليبيين العالقين في جمهورية مصر العربية، والذين غادرو ليبيا اعتبارًا من مطلع شهر يناير الماضي بضرورة التواصل مع المندوبين المكلفين من قبلها في كل من القاهرة، والإسكندرية، ومطروح.

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