لتأمين المرافق وحماية الآثار .. باشاغا يصدر تعليمات صارمة لمدراء أمن صبراتة وصرمان

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالب وزير الداخلية بحكومة الوفاق غير الشرعية، فتحي باشاغا، مدراء أمن صبراتة وصرمان المعينين بموجب قراريه رقمي 860 و2236 لسنة 2019م؛ أولا من الناحية الإدارية والتنظيمية بتوجيه نداء لكل منتسبي هيئة الشرطة للالتحاق بأعمالهم.

باشاغا طالب أيضا، في خطاب موجه إلى مدراء أمن المدينتين، باتخاذ الإجراءات القانونية وفق قانون هيئة الشرطة رقم 10 لسنة 1992م بشأن الضباط والأفراد الذين لم يلتحقوا بأعمالهم وأولئك الذين قاموا بمهام غير أمنية والتحقوا بعصابات أو مجموعات مسلحة خارجة عن الشرعية، بالإضافة إلى حصر الممتلكات وكل الأصول التي تعود للمديريتين والحفاظ على جميع المحاضر والقيودات الأمنية بمراكز الشرطة.

ومن الناحية الأمنية، طالب كل مدير أمن بإعداد خطة أمنية متكاملة لتأمين المرافق العامة والخاصة وحماية الأماكن الآثرية، بجانب تطبيق قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية رقم 209 لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ وما تتبعه من تدابير حظر التجوال وفق الطوارئ الطبية.

وألزمهم كذلك بالتنسيق مع مسؤولي المرافق الطبية التابعة لوزارة الصحة بحكومة الوفاق لتأمينها وتسهيل عمل الأطباء والأطقم الطبية المساعدة للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، مع توعية المواطنين من ضرورة منع الاختلاط ووضع المسافات اللازمة منعاً لانتشار المرض، ومنع أي انتهاك لحقوق الإنسان أو التصدي على المواطنين واتخاذ الإجراءات لقانونية اللازمة مباشرة في أي واقعت تحدث.

وسيطرت القوات التابعة لحكومة الوفاق، أمس الاثنين، على صرمان وصبراتة والعجيلات بمساندة طيران تركي مُسير، واستولت على عدد من المدرعات وعربات صواريخ جراد، و10 دبابات وآليات مسلحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24