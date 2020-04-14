وزارة الداخلية تقرر تمديد حظر التجول الجزئي بسبب كورونا حتى 22 أبريل

أعلن الناطق الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بالحكومة الليبية، الرائد مجدي العرفي، عن قرار وزارة الداخلية بتحديد ساعات حظر التجول حظرًا تاما اعتبارًا من الساعة السابعة مساءً وحتى السابعة صباحًا، ابتداءً من غدً الأربعاء وحتى 22 أبريل الجاري.

وشدد العرفي في بيان للجنة اليوم الثلاثاء على استمرار تطبيق حظر التجول في المناطق والمدن الليبية بنفس الآلية المتبعة، مع استمرار حظر التنقل بين المدن، باستثناء الشاحنات التي تحمل السلع وأي شيء يمس حياة المواطن.

أعلن الناطق الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بالحكومة الليبية، الدكتور أحمد الحاسي، عدم تسجيل إصابات جديدة بالفيروس المستجد، وذلك لليوم السادس على التوالي، وذلك بعد الكشف عن إصابة أربع حالات تخضع للرعاية الطبية حاليا.

جدير بالذكر أن الحكومة الليبية اتخذت عدة إجراءات للوقاية من انتشار عدوى كورونا، ومن بينها تعطيل العمل بالتعليم وعدد من المؤسسات، وفرض حظر تجول لتقليل اختلاط المواطنين والالتزام بالتباعد الاجتماعي.