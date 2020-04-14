العرفي: الداخلية الليبية قلصت ساعات الحظر وسمحت لبعض المحلات بممارسة نشاطها في فترة التجوال

بنغازي-العنوان

أكد الناطق الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الرائد مجدي العرفي أن وزارة الداخلية قررت تقليص ساعات حظر التجول ابتداء من غدا الأربعاء، ليصبح من الساعة الـ7 مساء حتى الساعة 7 صباحا.

وفي مؤتمر صحفي للجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في بنغازي، أكد العرفي “أن القرار الجديد استثنى محلات بيع الإطارات والنضائد، ومحلات قطع غيار الآليات الزراعية، ومصانع الأعلاف والمطاحن”.

وأكد العرفي استمرار حظر التنقل بين المدن والقرى باستثناء شاحنات نقل الوقود والسلع التموينية والمواد الغذائية والخضروات خلال ساعات رفع الحظر، فيما منح صلاحية التنقل بين المدن طيلة الأربعة وعشرين ساعة لسيارات الإسعاف وسيارات نقل الأدوية.

وأوضح العرفي أن القرار يسمح لكل الأنشطة ذات العلاقة بالأمن الغذائي والدوائي بالعمل شريطة الحصول على إذن من الإدارة العامة للبحث الجنائي وفروعها بالبلديات بعد تقديم ترخيص ساري المفعول وما يفيد سداد الضرائب، وإقامة سارية المفعول للعمالة الأجنبية.

وشدد العرفي على استمرار العمل بجميع القرارات السابقة فيما يتعلق بتنظيم حظر التجول فيما لم يرد بشأنه استثناء في هذا القرار.