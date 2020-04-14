«النهر الصناعي» يعلن عودة المياه إلى منظومة الحساونة سهل الجفارة

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي مباشرته أعمال ضخ المياه وتشغيل منظومة الحساونة سهل الجفارة اعتبارًا من أمس الإثنين، وحب في ذات الوقت بالجهود الهادفة لاستمرار تدفق المياه ووقف الاعتداء على منظوماته خاصة في ظل ظروف مكافحة فيروس «كورونا» المستجد، واحتياج المواطنين المياه في الإجراءات الوقائية.

وطالب الجهاز في بيان منشور على صفحته بموقع «فيسبوك» بضرورة إبعاد تدفق المياه إلي المدن والقري والمناطق عن أية «تدخلات أو مطالبات للحصول علي مكاسب شخصية عن طريق المساومات والابتزاز»، وحمل الجهات المختصة المسؤولية الكامله عن هذه الإعتداءات.

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وطالب البيان بتأمين وتوفير البيئة الملائمة للعمل والحفاظ علي أرواح العاملين بجهاز مشروع النهر الصناعي المتواجدين في مواقع عملهم في هذه الظروف الاستثنائية، خصوصًا منظومة الحساونة سهل الجفارة والتي تقع في مناطق الاشتباكات؛ وذلك ضمانًا لاستمرار تدفق المياه.

وحذر الجهاز من تبعات التهاون في المحافظة على توفير البيئة الملائمة للعمل ما يهددد بـ«عواقب وخيمة تصل إلي عدم قدرة الجهاز علي الإيفاء بالالتزامات لتغطية الإحتياجات المائية للدولة».

وكانت إدارة منظومة النهر الصناعي، اليوم الإثنين، توقف ضخ المياه من حقول آبار المياه بعد اقتحام مجموعة مسلحة موقع الشويرف، وإجبار العاملين على غلق كل صمامات التحكم بالتدفق، وإيقاف تشغيل آبار الحقول إلى حين

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