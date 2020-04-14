رئيس الحكومة الليبية: سندعم العناصر الطبية معنويا وماديا لأنهم خط الدفاع الأول أمام كورونا

شدد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الثلاثاء، على ضرورة الاهتمام بأفراد الجيش الأبيض من أطباء وأطباء مساعدين وعناصر هيئة تمريض وكافة العاملين بالقطاع الصحي، مؤكدا أهيمة ضرورة تقديم كل الدعم المادي والمعنوي لهم.

وجاءت تعليمات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع عقده في مقر إقامته بمدينة بنغازي مع وزير الصحة الدكتور سعد عقوب.، بحسب بيان صادر عن الحكومة الليبية اليوم الثلاثاء.

وحضر الاجتماع رئيس جهاز الإمداد الطبي، ورئيس اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة وباء كورونا الدكتورة ومدير إدارة المشروعات بوزارة الصحة .

ولفت البيان إلى أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة الرئيس لكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتتالية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة وباء كورونا.

وقدم الرئيس شكره وتقديره لكافة العناصر الطبية بمختلف مسمياتهم، مؤكدا أنهم خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة كورونا، قائلا:” إننا ندعمهم معنويا وسندعمهم ماديا”.

واطلع “الثني” خلال الاجتماع على الإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة من خلال اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا.

كما اطلع أيضا على وضع المخزون الاستراتيجي للإمداد الطبي وآليات تعزيزه خلال الفترة القادمة، مع تحديد آلية عمل واضحة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن دعم الأطباء ماديا ومعنويا ضروريا نظير ما يقومون به خلال هذه الفترة، مشددا على أنهم خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الجائحة.