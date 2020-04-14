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قوات الوفاق تتحضر لشن هجوم على قاعدة الوطية

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد مصدر لـ”218″ اليوم الثلاثاء، بوجود تحشيدات عسكرية لقوات حكومة الوفاق في منطقة الجميل، تحديدًا في معسكر التجييش بالمدينة ومنطقة العسة قادمة من صبراتة وزوارة.

وأشار المصدر إلى أن هذه التحشيدات العسكرية تأتي في إطار استعدادات قوات حكومة الوفاق لشن هجوم على قاعدة الوطية.

وذكر ذات المصدر أن سلاح الجو التابع للجيش الوطني يستهدف هذه التجمعات كلما حاولت التقدم صوب القاعدة.

ولفت إلى وجود تجمع لقوات عسكرية تابعة للجيش الوطني بمدينة الرجبان للذهاب لقاعدة الوطية للمساندة وتأمينها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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