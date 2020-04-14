قوات الوفاق تتحضر لشن هجوم على قاعدة الوطية

أفاد مصدر لـ”218″ اليوم الثلاثاء، بوجود تحشيدات عسكرية لقوات حكومة الوفاق في منطقة الجميل، تحديدًا في معسكر التجييش بالمدينة ومنطقة العسة قادمة من صبراتة وزوارة.

وأشار المصدر إلى أن هذه التحشيدات العسكرية تأتي في إطار استعدادات قوات حكومة الوفاق لشن هجوم على قاعدة الوطية.

وذكر ذات المصدر أن سلاح الجو التابع للجيش الوطني يستهدف هذه التجمعات كلما حاولت التقدم صوب القاعدة.

ولفت إلى وجود تجمع لقوات عسكرية تابعة للجيش الوطني بمدينة الرجبان للذهاب لقاعدة الوطية للمساندة وتأمينها.

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