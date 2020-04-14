«عماري زايد»: لن نعود إلا بيوتنا إلا بعد أن نحرر ليبيا بالكامل

قال محمد عماري زايد، عضو “المجلس الرئاسي” وزير التعليم المكلف بـ”حكومة الوفاق”، إنهم “مصرون على استكمال مشوار التحرير و ألا عود إلى بيوتنا إلا بعد أن نحرر كامل التراب اللييي كما صدع بها أهالي جادو وهم يصلون على شهدائهم اليوم” على حد قوله.

أضاف “زايد” المؤيد للوجود التركي في ليبيا، في حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الثلاثاء: “إن هذه الدماء التي ارتقت دفاعا عن ليبيا لاتزيدنا إلا يقينا واصرارا على التحرير.. نعزي أسر شهداء مدينة جادو و نعزي أنفسنا في أبناء المدينة الذين ارتقت أرواحهم ليلة أمس بعد قصف جوي من طيران حفتر، داعين الله بالشفاء للجرحى. نعزي كذلك أحرار الجبل و كل الليبيين الشرفاء الذين يقدمون الشهيد تلو الشهيد من أجل الأرض والعرض” على حد قوله.

واستهدف سلاح الجو التابع للقوات المسلحة، ميليشيات جادو، في منطقة شكشوك، حيث كانت الميليشيات مُتجهة ناحية قاعدة الوطية، وتسبب القصف في سقوط أكثر من 20 قتيلاً، من بينهم مرتزقة سوريين، بالإضافة إلى تدمير سيارة ذخيرة.

واستهدف سلاح الجو التابع للقوات المسلحة، ميليشيات جادو، في منطقة شكشوك، حيث كانت الميليشيات مُتجهة ناحية قاعدة الوطية، وتسبب القصف في سقوط أكثر من 20 قتيلاً، من بينهم مرتزقة سوريين، بالإضافة إلى تدمير سيارة ذخيرة.

أكدت شعبة الاعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، أن سلاح الجو بالقوات المُسلحة تمكن من استهداف تمركزات لعناصر المليشيات المسلحة بالمحمية غرب منطقة بوقرين.

وأضافت الشعبة الحربية، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن أهداف سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي كبد المليشيات المسلحة خسائر فادحة.