عقيلة وبوغدانوف يبحثان التوجه لتشكيل مجلس رئاسي جديد

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في اتصال هاتفي تلقاه من نائب وزير الخارجية الروسي السيد ميخائيل بوغدانوف اليوم الثلاثاء، التطورات على الساحتين العسكرية والسياسية في ليبيا، وفق ما أعلن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب حميد الصافي.

وقال الصافي إن الاتصال الهاتفي تناول توجه المجتمع الدولي نحو تشكيل مجلس رئاسي جديد، وحكومة مُوحدة تُمثل جميع الليبيين، بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها في القريب العاجل.

وكان بوغدانوف أكد في لقاء جمعه بوزير الخارجية بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج، في أواخر فبراير الماضي، أن التسوية السياسية للأزمة الليبية، تتأتى من خلال تحقيق وقف مستدام لإطلاق النار وإقامة حوار وطني بمشاركة جميع القوى الاجتماعية والسياسية الليبية، وشدد أنه لا بديل للحل السياسي للأزمة في ليبيا.

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