«ناصر عمار»: استلمنا ثلاث أسراب طائرات تركية مُسيرة من أجل «ترهونة» و«سرت» و«الجفرة»

احتفى ناصر عمار، آمر قوة الإسناد بما يعرف بـ”عملية بركان الغضب” التابعة لحكومة فائز السراج، بما سماها “انتصارات وتحرير مدن الساحل الغربي”، وقال: “المفاجآة.. تركيا تقوم بتسليم القوات الجوية الليبية لحكومة الوفاق ثلاثة أسراب من الطائرات المسيرة واسمها العنقاء وبيردقار المسلحة” على حد قوله.

أضاف “عمار” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الثلاثاء، أن الطائرات التركية المسيرة تأتي لـ”تنفيذ المرحلة الثانية وهي مدن ترهونة وقاعدة الجفرة و مدينة سرت. أؤكد لكم أن المنطقة من سرت إلى اجدابيا ستكون تحت سيطرة الرجال” على حد زعمه.