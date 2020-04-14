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«ناصر عمار»: استلمنا ثلاث أسراب طائرات تركية مُسيرة من أجل «ترهونة» و«سرت» و«الجفرة»

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

احتفى ناصر عمار، آمر قوة الإسناد بما يعرف بـ”عملية بركان الغضب” التابعة لحكومة فائز السراج، بما سماها “انتصارات وتحرير مدن الساحل الغربي”، وقال: “المفاجآة.. تركيا تقوم بتسليم القوات الجوية الليبية لحكومة الوفاق ثلاثة أسراب من الطائرات المسيرة واسمها العنقاء وبيردقار المسلحة” على حد قوله.

أضاف “عمار” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الثلاثاء، أن الطائرات التركية المسيرة تأتي لـ”تنفيذ المرحلة الثانية وهي مدن ترهونة وقاعدة الجفرة و مدينة سرت. أؤكد لكم أن المنطقة من سرت إلى اجدابيا ستكون تحت سيطرة الرجال” على حد زعمه.

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ترهونة ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • انت حمار ياعمار فالاتراك حفروا قبوركم وتعيشون فى سراب فبعد اجتماع الرئيس السيسى بقادة القوات المسلحة المصرية اليوم انتظروا الاعصار قادم قوات برية وبحرية وجوية رهيبة تدربت من قبل من خلال المناورة 2020 وجاهزة للتنفيذ ويمكنها الوصول لمصراته خلال ساعات لدفن الخوان كما دفنوا مرسى وحبس من يسلم نفسه مثل مرشدكم العام الوضيع بديع يدفع ثمن غباوته من 7 سنوات بيتناك فى السجن من عبيده الخوان فهم اولى

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  • كام واحدة سقطت من اسراب الحمام ياحمار فى ابوقرين يابوقرنين فرحانين ياميبون بتشتيت الخرفان فى الصحراء الغربية مقلب من الجيش الوطنى لتفريغ محاور القتال فى مصراطته وطرابلس اما صبراته فهى من حررت نفسها من قبل ولا خوف عليها فمصراته اهم من صبراته وهى من يركز عليها الجيش الوطنى ويدكها كل يوم حتى تاتى البحرية المصرية والاباتشى لدعم القوات المهاجمة لمصراته فهى فى اضعف حالاتها حاليا ومشتتة والقتلى فى كل بيت ودخول الجيش سيمنع المزيد من القتل مستقبلا

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