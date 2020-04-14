الحاسي: لم نسجل حدوث إصابات جديدة بفيروس كورونا

بنغازي-العنوان

أعلن نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية، المتحدث الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، الدكتور أحمد الحاسي، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك لليوم السادس على التوالي، سوى الإصابات الـ4 التي أعلن عنها سابقًا.

وفي مؤتمر صحفي للجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، في بنغازي قال الحاسي “إن العدد الكلي للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس “كورونا” المستجد وتم إجراء التحاليل لها بمعمل «covid-19» بلغ 228 حالة، موضحًا أن 204 حالات كانت نتائجها كانت سالبة فيما لازالت 20 عينة تحت الإجراء، موضحا أن اللجنة الاستشارية الطبية أعدت خطة علمية لمسح وبائي شامل لمدينة بنغازي، لتحديد ما إذا كانت هناك إصابات غير مرئية حسب الكثافة السكانية والفئات العمرية.