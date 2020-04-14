«طرابلس المركز» تقترح آلية لتعويض أصحاب الأنشطة الاقتصادية المتضررين من «كورونا»

أعلنت بلدية طرابلس المركز، اليوم الثلاثاء، تقدمها بمقترح للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لرصد مبلغ قيمته 500 دينار شهريًا كحد أدنى لأصحاب الأنشطة الاقتصادية الذين لا يسمح لهم بمزاولة نشاطهم خلال أيام حظر التجول المفروضة ضمن إجراءات الوقاية من تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وقالت البلدية في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن عدد الأنشطة الاقتصادية داخل الحدود الإدارية للبلدية يقدر بـ3 آلاف ترخيص تتمثل في «رخص تجارية، صالات مناسبات اجتماعية ورياضية، مهنية حرفية، صناعات خفيفة مختلفة، باعة متجولون»، موضحة أن القيمة الإجمالية تقدر بمليون ونصف دينار ليبي شهريًا.

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ولفت البيان إلى استثناء شركات ومحال المواد الغذائية والمخابز والصيدليات والمختبرات الطبية من المقترح، حيث يسمح لهم بمزاولة نشاطهم خلال أيام حظر التجول.

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