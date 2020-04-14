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«مكافحة الظواهر» يقبض على عدد من مخالفي حظر التجول في «بنغازي»

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قامت عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية و الهدامة بناءً على التعليمات الصادرة من القيادة العامة للقوات المسلحة و القرارات الموضوعة من وزارة الداخلية بالقبض على عدد من المخالفين لقرار الحظر بمدينة بنغازي.

ذكر بيان للجهاز، اليوم الثلاثاء: “يأتي هذا بعد اكتشاف وجود عدد من المخالفين يزاولون عملهم بفتحهم لمحالهم التجارية بالساعات غير المستثناة من الحظر العام، وعدد من أصحاب المحال و الورش بكافة النشاطات من أصحاب النفوس الضعيفة سيطبق عليها القانون و دفع الغرامة المالية بعد القبض عليهم و حجزهم و إحالتهم للإختصاص ليكونوا عبره للجميع”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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