تسليم السيولة المالية للمواطنين في أوباري عن طريق لجان محلية

باشرت اللجان المكلفة من مخاتير المحلات ببلدية أوباري تجميع الصكوك من المواطنين تمهيدا لاحالتها إلى إدارة المصرف التجارى لإتمام معاملة خصم القيم النقدية من حسابات الزبائن بغية توزيع السيولة النقدية عليهم وفق سقف السحب الذى حددته إدارة المصرف لكل حساب جار.

ودعت إدارة شؤون المحلات بالمجلس البلدي اللجان المعنية بتوخى الدقة اللازمة بمراجعة هذه الصكوك جيدا أثناء استلامها من المندوبين قبل احالتها الى المصرف حرصا على مصلحة المواطن ولضمان وصول السيولة النقدية للجميع.

تاتي هذه الخطوة لتفادي الازدحام داخل وأمام المصرف حرصا على سلامة المواطنين والتزاما بالمعايير والإجراءات المتخذة بالخصوص لمكافحة جائحة كورونا