بلقاسم دبرز: البعثة الأممية متواطئة وتلتزم بالصمت اتحاه جرائم «حفتر»

وصف عضو مجلس الدولة الاستشاري ومبعوث فائز السراج رئيس “حكومة الوفاق” إلى دول المغرب العربي، بلقاسم دبرز، البعثة الأممية في ليبيا بـ”شاهد الزور” لأنها تساوي بين الحق والباطل على حد قوله.

وزعم بلقاسم دبرز، وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخباربة التابعة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، اليوم الثلاثاء، أن البعثة الأممية في ليبيا تحولت من بعثة تساند الشعب الليبي إلى شاهد زور يساوي بين الجلاد والضحية والظالم والمظلوم.

أضاف أن البعثة تستمر في صمتها المروع والمحير عمّا يتعرض له أهل طرابلس من إجرام بشع فاق كل وصف وبدلا من أن تنعت المعتدي بصفته وتحمّله كامل المسؤولية نجدها تلتزم الصمت في بياناتها، على حد قوله.

وادعى “دبرز” أن صمت البعثة وضعف خطابها وربما تواطؤها هو ما قاد إلى قطع مياه الشرب عن العاصمة في ظروف إنسانية قاسية جدا في ظل مجابهة وباء كورونا، على تعبيره.

وواصلت عناصر داعشية من مقاتلي “شورى بنغازي” و”تنظيم القاعدة” نشر الفوضى في مدن صرمان وصبراتة، لليوم الثاني على التوالي، باقتحام منازل المدنيين، وتهجير عائلات المواطنين الموالين للجيش الليبي بعد إحراق منازلهم، مع حملات تفتيشية لسرقة الآمنين واعتقال المعترضين.

وكان الطيران التركي المسير، شن صباح أمس الاثنين، ضربات استهدفت غرفة عمليات محاربة داعش في صبراتة، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، وتزامن ذلك مع دخول المليشيات المسلحة التابعة للوفاق والمرتزقة السوريين، المدينة، بينهم إرهابيو “مجلس شورى ثوار بنغازي” الفارين من مدنهم بعد تطهيرها من قبل القوا ت المسلحة.