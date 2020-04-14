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رداً على آمر مليشيات «جادو».. مشائخ ترهونة: من قاده شيطانه للهجوم على مدينتنا فإن وديان الشقيقة تنتظره

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

ردت قبائل مجلس شيوخ وأعيان ترهونة، على المدعو سعيد قوجيل، آمر مليشيا القوة المتحركة “جادو”، الذي هدد في تسجيل مرأي بغزو ترهونة والجفرة، قائلا:” بعدما تحررت المنطقة الغربية، سيكون اتجاهنا نحو ترهونة والجفرة”.

وقال مجلس شيوخ وأعيان ترهونة، في بيان مقتضب، مساء اليوم الثلاثاء:” نحن لم نهدد قبائل الأمازيغ، واصطفافنا مع الجيش ليس موجها ضد قبيلة، ومن قاده شيطانه للهجوم على ترهونة فإن وديان الشقيقة تنتظره”.

وظهر سعيد قوجيل، آمر مليشيا القوة المتحركة “جادو”، في تسجيل مرئي أمام جثامين قتلى المليشيات في بلدية جادو إثر استهداف مواقعهم في غارات جوية لسلاح الجو التابع للقوات المسلحة.

وكان من بين القتلى عمر سعيد قوجيل، نجل سعيد قوجيل، آمر مليشيا القوة المتحركة “جادو”، الذي وقف أمام الجثامين، وهو يردد العديد من الشعارات من بينها “نموت من أجل طرابلس، جاك الدور يا حفتر يا ديكتاتور”.

وقال “قوجيل” في التسجيل المرئي: “اطمئن الشعب الليبي والمنطقة الغربية، بعدما تحررت المنطقة الغربية، سيكون اتجاهنا نحو ترهونة والجفرة”.

واستهدف سلاح الجو التابع للقوات المسلحة، ميليشيات جادو، في منطقة شكشوك، حيث كانت الميليشيات مُتجهة ناحية قاعدة الوطية، وتسبب القصف في سقوط أكثر من 20 قتيلاً، من بينهم مرتزقة سوريين، بالإضافة إلى تدمير سيارة ذخيرة.

أعلن المجلس البلدي جادو، اليوم الثلاثاء، أن التمركزات الأمنية ببوابة المدينة “بوابة شكشوك”، ومفرق “الهواني 28″، تعرضوا لقصف جوي من قبل ما وصفه بـ”الطيران التابع لخليفة حفتر”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • من سحق بمجرد خروجه من جادو هل يستطيع ان يصل الى ترهونة كلام مجنون عايش فى اوهام ونهابته سوداء بعد تحرير طرابلس ومصراطة بدعم من الجيش المصرى وفرار كلاب اردوغان الجبان الذى سحب سفينة التنقيب فى شرق المتوسط وارسلها للبحر الاسود بعد ان عرف نهايته السوداء وهو من كان يجعجع سوف نرسل المزيد للتنقيب وفشل كالعادة

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  • انت افضل حاجة تلحق على ولدك . هذي اقرب حاجة واحسن حاجة . يا مجرمين لولا الدعم التركي كانت بلادنا الان متخلصة من المجرمين والمليشياويين ، تفضل شوف شني قال المحلل الالماني عن الاحداث الاخيرة قال كارثة , هذي شهادة دولية اذهب انت وجماعتك في 60 داهية

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