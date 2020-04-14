رداً على آمر مليشيات «جادو».. مشائخ ترهونة: من قاده شيطانه للهجوم على مدينتنا فإن وديان الشقيقة تنتظره

ردت قبائل مجلس شيوخ وأعيان ترهونة، على المدعو سعيد قوجيل، آمر مليشيا القوة المتحركة “جادو”، الذي هدد في تسجيل مرأي بغزو ترهونة والجفرة، قائلا:” بعدما تحررت المنطقة الغربية، سيكون اتجاهنا نحو ترهونة والجفرة”.

وقال مجلس شيوخ وأعيان ترهونة، في بيان مقتضب، مساء اليوم الثلاثاء:” نحن لم نهدد قبائل الأمازيغ، واصطفافنا مع الجيش ليس موجها ضد قبيلة، ومن قاده شيطانه للهجوم على ترهونة فإن وديان الشقيقة تنتظره”.

وظهر سعيد قوجيل، آمر مليشيا القوة المتحركة “جادو”، في تسجيل مرئي أمام جثامين قتلى المليشيات في بلدية جادو إثر استهداف مواقعهم في غارات جوية لسلاح الجو التابع للقوات المسلحة.

وكان من بين القتلى عمر سعيد قوجيل، نجل سعيد قوجيل، آمر مليشيا القوة المتحركة “جادو”، الذي وقف أمام الجثامين، وهو يردد العديد من الشعارات من بينها “نموت من أجل طرابلس، جاك الدور يا حفتر يا ديكتاتور”.

وقال “قوجيل” في التسجيل المرئي: “اطمئن الشعب الليبي والمنطقة الغربية، بعدما تحررت المنطقة الغربية، سيكون اتجاهنا نحو ترهونة والجفرة”.

واستهدف سلاح الجو التابع للقوات المسلحة، ميليشيات جادو، في منطقة شكشوك، حيث كانت الميليشيات مُتجهة ناحية قاعدة الوطية، وتسبب القصف في سقوط أكثر من 20 قتيلاً، من بينهم مرتزقة سوريين، بالإضافة إلى تدمير سيارة ذخيرة.

أعلن المجلس البلدي جادو، اليوم الثلاثاء، أن التمركزات الأمنية ببوابة المدينة “بوابة شكشوك”، ومفرق “الهواني 28″، تعرضوا لقصف جوي من قبل ما وصفه بـ”الطيران التابع لخليفة حفتر”.