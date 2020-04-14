“فزعة”.. خدمة لتوصيل السلع للمواطنين “مجانا”

أعلن مجموعة من الشباب المتطوعين من مدينة البيضاء عن إطلاق تطبيق “فزعة” الإلكتروني لتوصيل الطلبات إلى المنازل مجانا.

وانطلقت الخدمة فعليا في مدينة البيضاء منذ السادس من أبريل الجاري، ويعد تطبيق “فزعة” وهي خدمة إلكترونية غير ربحية لمساعدة المواطنين على البقاء في منازلهم، في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتقوم الخدمة بتوفير السلع للمواطنين أثناء فترة الحظر وبأسعار منافسة، ويتم الطلب في أي وقت، عن طريق الموقع الإلكتروني للحملة fazza.ly على أن ينطلق قريبا تطبيق للهواتف الذكية، وسيكون متاحا في “أبل ستور وأندرويد”.

كما تم تخصيص أوقات معينة للتسوق عبر خدمة “ماسنجر” في الصفحة الرسمية للمبادرة على فيسبوك والتي تحمل اسم “فزعة” من الساعة 3 وحتى 10 مساء.

وتشمل خدمات “فزعة” توفير مواد الغذائية من المعلبات والمشروبات والأجبان، بالإضافة إلى الخضروات والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد التنظيف.

يشار إلى أن المبادرة قد اعتمدت في توصيل الطلبات وتقديم الخدمات الإلكترونية المتاحة على عدد من المتطوعين من شباب وشابات مدينة البيضاء الراغبين في العمل الميداني أو من المنزل عبر الرد والتنسيق مع المترددين على الموقع الرسمي وصفحة المبادرة على فيسبوك.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية