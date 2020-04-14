كشاف بنغازي يشاركون بتوزيع سلال غذائية للنازحين (صور)

قامت مفوضية بنغازي للكشافة والمرشدات بالتعاون الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية يوم أمس الاثنين بتوزيع السلة الغذائية للنازحين والأسر المحتاجة ضمن البرنامج المعد من إدارة الهيئة.

واستهدف البرنامج 2500 أُسرة بمعدل 150 أُسرة يوميا، وتأتي هذه الجهود ضمن محاولات من مؤسسات المجتمع المدني لتخفيف الأعباء على الأُسر النازحة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا المستجد، وتجسيدا لمبادئ الحركة الكشفية السامية بخدمة وتنمية المجتمع وتفعيلا لبند رئيسي من بنود الكشاف يقول أن الكشاف نافع ويساعد الآخرين.

يشار إلى أن مفوضية كشاف الجبل الأخضر قد قامت بإطلاق حملة لجمع التبرعات لإعداد سلال غذائية للأسر المحتاجة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، معلنة عن استعدادها لاستقبال المساعدات المادية والعينية لغرض إعدادها في سلال مجهزة تلبية للاحتياجات الأساسية للأسر المعوزة في رمضان، عبر لجان مُعدة لإيصالها إلى مستحقيها عبر آليات محددة.

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