«المرصد السوري»: دفعة جديدة من «المرتزقة» وصلت للقتال في ليبيا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن إرسال تركيا لدفعة جديدة من المرتزقة السوريين للقتال في ليبيا، وأضاف أنه وثق مقتل 8 مقاتلين سوريين من المرتزقة، لترتفع حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا إلى 190 مقاتلا، مشيرا إلى تمكن القوات المسلحة من أسر 5 عناصر من المقاتلين السوريين خلال الساعات الفائتة.

وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن دفعة جديدة من مقاتلي الفصائل الموالية لأنقرة جرى نقلهم إلى ليبيا من قبل تركيا، حيث وصل عشرات المقاتلين السوريين للمشاركة بالمعارك إلى جانب “حكومة الوفاق” ضد “الجيش الوطني الليبي”، إذ تتواصل الاشتباكات العنيفة بين الجانبين على محاور عدة داخل الأراضي الليبية.

وكان المرصد السوري أشار قبل أيام قليلة، إلى أن تركيا تواصل إرسال “مرتزقتها” من الفصائل السورية الموالية لها، للحرب في ليبيا، حيث أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن دفعة جديدة مؤلفة من 150 عنصر على الأقل من فصيل “السلطان مراد”، انطلقت خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة، من مركز مدينة عفرين وتوجهت بواسطة باصات نقل تركية إلى الحدود.

كما انطلقت مجموعات أخرى تضم العشرات من مدينتي جرابلس والباب إلى نقطة التجمع في منطقة حوار كلس، وبذلك، ترتفع أعداد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن إلى نحو 5050 “مرتزق”، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1950 مجند.

كانت القوات المسلحة العربية الليبية، ألقت القبض اليوم الثلاثاء، على أحد المرتزقة السوريين ويدعى “محمد عيدان” من سكان”دير الزو” والذي يتبع “جبهة النصرة” التابعة لتنظيم القاعدة.

وقال مراسل “الساعة24” إن الجيش الليبي ألقى القبض على مرتزق يدعى “محمد عيدان” من سكان”دير الزو” والذي يتبع “جبهة النصرة” التابعة لتنظيم القاعدة و6 آخرين في محور أبوسليم.

وأوضح مراسلنا، أن المرتزق السوري، تم نقله مع آخرين إلى محاور طرابلس لمنع دخول الجيش الليبي إلى العاصمة مقابل الحصول ” 2000 دولار”، مؤكدا أنه تم القبض عليه هو و”6″ أخرين، فضلا عن مقتل “12” منهم في محور بوسليم.