«مكافحة الأمراض» يعلن تسجيل 9 إصابات جديدة بـ«كورونا»

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، تسجيل ليبيا 9 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» المستجد.

وأوضح المركز في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له، تسلم 25 عينة للكشف على فيروس «كورونا» ليتأكد إصابة 9 حالات بالفيروس بينها 8 للمخالطين وواحدة جديدة.

ومن بين الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس في ليبيا، تعافى تسع، فيما أُعلن عن حالة وفاة وحيدة لمسنة تبلغ من العمر 85 عامًا.

يشار إلى أن اللجنة العليا لمكافحة فيروس «كورونا» بالحكومة الموقتة أعلنت في وقت سابق اليوم، عدم تسجيل أية إصابات جديدة وذلك لليوم السادس على التوالي ليتوقع إحصاء الحالات المصابة بالفيروس بالمنطقة الشرقة عند 4.

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