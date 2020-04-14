“سبها الطبي” يشدد الإجراءات لمنع تسلل كورونا

افتتح مركز سبها الطبي، قسم الطوارئ الخارجي لإستقبال الحالات الطارئة والكشف عليها ثم تحويل من يحتاج الإيواء إلى أقسام المركز الإيوائية .

وأفاد مكتب الاعلام والتثقيف الصحي، أن العمل بقسم الطوارئ سيكون على مدار 24 ساعة لاستقبال حالات الولادة والحوادث وغيرها من الحالات المستعجلة الطارئة فقط .

وأضاف مكتب الاعلام أن هذا الإجراء يأتي ضمن عدة إجراءات وتدابير وقائية اتخذتها إدارة مركز سبها الطبي وإدارة الخدمات الطبية بالمركز لمنع دخول الحالات المصابة أو أي حالة اشتباه بفيروس كورونا إلى المركز لضمان سلامة المرضى داخل الأقسام الإيوائية، كون المركز هو المرفق الإيوائي الوحيد الذي يستقبل الحالات على مدار اليوم بالمنطقة الجنوبية عامة.

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