صنعت في بنغازي .. المركزي يقدم أقنعة خاصة بالأطقم الطبية للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا

أخبار ليبيا 24 – خبر

قدم مصرف ليبيا المركزي بنغازي اليوم الثلاثاء وبالتعاون مع مؤسسة أبحاث لتكنولوجيا الأطراف الصناعية، 600 قناع واقي خاصة بالأطقم الطبية والطبية المساعدة كمرحلة أولى من إجمالي 3000 صنعت من قبل المؤسسة، وبدعم من المصرف، للجنة العليا لمكافحة كورونا.

وسلم المصرف الدفعة الأولى من الأقنعة الواقية، والتي قامت المؤسسة بصناعتها في بنغازي للجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا للدكتور أحمد الحاسي الناطق باسم اللجنة، مبدياً عن شكره وامتنانه لمصرف ليبيا المركزي الذي كان الداعم الأول للجنة طيلة هذه الفترة.

ويأتي تقديم المساعدات والدعم من قبل مصرف ليبيا المركزي من باب المسؤولية الاجتماعية للمصرف لمكافحة جانحة كورونا المستجد في ليبيا.

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