في اتصال مع المستشار عقيلة.. «موسكو» تشدد على ضرورة الحل السياسي في ليبيا

ناقش المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، آخر التطورات على الساحتين العسكرية والسياسية في ليبيا، بحسب بيان صادر وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، إن بوغدانوف أجرى اتصالا بالمستشار عقيلة صالح وآخر بمستشار المجلس عبد الباسط البدري، وأكد خلال الاتصالين الهاتفيين مع المسؤولين الليبيين على ضرورة إيجاد تسوية وحل سلميين بين الليبيين”.

وبحسب البيان، فإن بوغدانوف شدد على ضرورة وقف الاقتتال وتشكيل حكومة موحدة تمثل جميع الليبيين، بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها”.

وواصلت عناصر داعشية من مقاتلي “شورى بنغازي” و”تنظيم القاعدة” نشر الفوضى في مدن صرمان وصبراتة، لليوم الثاني على التوالي، باقتحام منازل المدنيين، وتهجير عائلات المواطنين الموالين للجيش الليبي بعد إحراق منازلهم، مع حملات تفتيشية لسرقة الآمنين واعتقال المعترضين.

وكان الطيران التركي المسير، شن صباح أمس الاثنين، ضربات استهدفت غرفة عمليات محاربة داعش في صبراتة، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، وتزامن ذلك مع دخول المليشيات المسلحة التابعة للوفاق والمرتزقة السوريين، المدينة، بينهم إرهابيو “مجلس شورى ثوار بنغازي” الفارين من مدنهم بعد تطهيرها من قبل القوا ت المسلحة.