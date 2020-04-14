باشاغا: حفتر جلب المزيد من السوريين عبر شركة روسية

قال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، إن القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر «جلب المزيد من السوريين عبر شركة روسية من دمشق» إلى ليبيا، متهما إيها بالقيام «بمغامرات عسكرية فاشلة»والاستخفاف «بتعريض الليبيين لكارثة صحية محتملة».

وقال باشاغا في تغريدة عبر حسابها على موقع «تويتر» مساء اليوم الثلاثاء، إن «تكليف عسكري برئاسة لجنة مكافحة كورونا بالشرق الليبي وجلب المزيد من السوريين عبر شركة روسية من دمشق أدلة علي عبث حفتر بمغامرات عسكريه فاشلة واستخفافه بتعريض الليبين لكارثة صحية محتملة».

كما اعتبر باشاغا في تغريدة ثانية أن «إغلاق صمام الغاز لقطع الكهرباء، قصف مستشفي الهضبة، قصف مناطق سكنيه في العاصمة، هجوم عسكري علي منطقة بوقرين بعد وصول شحنات كبيره من الذخائر والطائرات الصينية المسيرة وطيارين مرتزقة كلها أدلة على (نية حفتر لاستغلال إنشغال العالم بمكافحة فيروس كورونا لإعادة عملياته العسكرية بكل وحشية».

واتهم باشاغا في تغريدة ثالثة «قوات حفتر تقوم باستغلال انتشار وباء كورونا بتكثيف هجماتها على طرابلس وأبوقرين». مؤكدا أن حكومة الوفاق ستستمر «في استعادة الأراضي التي احتلتها ميليشيات حفتر ولن تكون هناك أي مفاوضات معه. لا يوجد حل سياسي مع مجرم الحرب»، داعية «الدول الداعمة له لإعادة حساباتها».

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