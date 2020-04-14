«مكافحة الأمراض»: تسجيل 9 إصابات جديدة بكورونا وسلبية 16 عينة أخرى

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في ليبيا دون أن يحدد مناطق ومدن المصابين.

وقال المركز في بيان رقم (37) المنشور على الصفحة الرسمية على فيسبوك، إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز، استلام 25 عينة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء.

وأضاف المركز، أنه عقب الفحص المركزي أثبتت التحاليل خلو 16 حالة تماما من فيروس كورونا المستجد.

كما أثبتت التحاليل أيضا إيجابية 9 عينات موجبة، منها 8 حالات من المخالطين وحالة واحدة إصابة جديدة.