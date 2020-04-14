ستيفاني ويليامز لـ«قناة الوسط»: هناك فيروس آخر في ليبيا غير «كورونا» هو «الفساد والسرقة»

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالوكالة، ستيفاني ويليامز، إن هناك فيروس آخر في ليبيا غير «كورنا المستجد»، هو «الفساد والسرقة»، مشددة على حق الشعب في معرفة كيفية إدارة الأموال الليبية وكيفية إنفاقها.

وأوضحت ويليامز في أولى مقابلاتها منذ توليه منصبها الجديد مع برنامج «فلوسنا» المذاع على «قناة الوسط»، اليوم الثلاثاء، أن ليبيا هي الدولة الوحيدة التي يوجد فيها مصرفين مركزيين، محذرة من خطورة ذلك اقتصاديًا.

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