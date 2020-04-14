ستيفاني ويليامز لـ«قناة الوسط»: محافظا «المركزي» اشترطا المراجعة الدولية قبل التوحيد

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالوكالة، ستيفاني ويليامز، اليوم الثلاثاء، إن محافظي «المركزي الليبي» اشترطا «مراجعة دولية» قبل توحيد المصرفين.

وأوضحت ويليامز في أولى مقابلاتها منذ توليه منصبها الجديد مع برنامج «فلوسنا» المذاع على «قناة الوسط»، أن ليبيا هي الدولة الوحيدة التي يوجد فيها مصرفين مركزيين، محذرة من خطورة ذلك اقتصاديًا.

ولفتت المسؤولة الأممية إلى إلى أن البعثة الأممية ليس من اختصاصها توجيه «تهم فساد» لكنها توصي بذلك في تقاريها، وأشارت إلى أن البعثة «لاحظت تأخير دفع المرتبات الشهرية خلال الأشهر الثلاث الماضية».

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