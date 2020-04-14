المؤسسة الليبية للاستثمار تطلق خطة عمل لمواجهة تداعيات كورونا

كشف رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود لـ218: أن المؤسسة تعمل على إطلاق خطة عمل لدعم العمليات التشغيلية للاستثمارات بمساندة مستشارين وخبراء دوليين لمواجهة تداعيات كورونا.

وأوضح محمود في تصريحه الخاص، أن المؤسسة استعانت بشركات دولية لمتابعة الاستثمارات المالية والعقارية والفندقية و النفط.

وتوقع رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، أن تتأثر محفظة النفط والغاز ومحفظة العقارات لدرجة غير محددة من المخاطر بسبب الحجر الصحي في الكثير من الدول والتوقعات الاقتصادية السلبية في العالم.

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