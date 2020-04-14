وليامز تكشف عن ثلاث نواقص تواجه ليبيا للتصدي لفيروس كورونا

كشفت ممثلة الأمين العام بالإنابة رئيسة بعة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز، عن ثلاث نواقص تواجه ليبيا في مواجهة فيروس كورونا المتفشي عالميا، معربة عن قلقها العميق من احتمال انتشار الفيروس في البلاد، مشددة على أن مواجهته «تتطلب وقف القتال».

وأضافت وليامز في مقابلة مع برنامج «فلوسنا» على تلفزيون الوسط «WTV» أن «عدد كبير من النازحين الليبيين باتوا معرضين للإصابة بفيروس كورونا.. ونحن بحاجة لوقف القتال لمساعدة الليبيين على التغلب على هذه الجائحة»، مؤكدة أن منظمات الأمم المتحدة تعمل بشكل وثيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض لتنفيذ خطة موسعة بمختلف مناطق البلاد لمواجهة الفيروس.

ولفتة وليامز إلى أن ما توجهه منظمات الأمم المتحدة والسلطات الصحية في ليبيا في هذا الشأن يتمثل في نقص المعدات الطبية ونقص الأدوات اللازمة للكشف عن الفيروس، ونقص التمويل الكافي للعمليات بالخصوص، مناشدة الجهات المناحة بتقديم الدعم والمساعدة في هذا الأمر.

واعتبرت وليامز أن التصعيد الكبير للقتال جنوب طرابلس أجبر عدد كبير من العائلات إلى النزوح لمناطق مكتظة أصلا بالسكان في شمال المدينة ما يعرضهم لخطر الإصابة جراء تلك المناطق المكتظة إضافة لخطر «القصف»، محذرة من أن الوضع خطير بالنسبة للمدنيين الأبرياء في ليبيا.

وجددت وليامز دعوة الأمين العام للأمم المتحدة من أجل وقف القتال في ليبيا لإتاحة الفرصة للسلطات الصحية للتصدي لهذا الوباء، مطالبة الأطراف المتحاربة و«من يقدمون دعما لهم ويتصرفون الآن بشكل عبثي غير مسؤول من خلال قيامهم بتزويد الأطراف المتحاربة بالسلح والمرتزقة في ظل انتشار الجائحة العالمية لفيروس كورونا.

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