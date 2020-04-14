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العيضة لـ المشري: لن تسيطروا..أتحسب أن كل الناس تُشترى بالمال

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

تعليقا على تصريحات رئيس مجلس الدولة خالد المشري لقناة “الجزيرة” القطرية، بأن قوات الوفاق ستسيطر على مدينة ترهونة مناطق الجنوب الليبي، كشف عضو المؤتمر الوطني السابق عن منطقة الكفرة التواتي العيضة، عن أنه يتم حاليا إغراء ضباط الجيش الليبي في الجنوب الغربي، المتأخرة مرتباتهم، بدفع جميع مرتباتهم من قبل تنظيم الإخوان المسلمين، موضحا أنهه يعرضون دفع 2000 دينار، على أن يتم دفع الباقي لاحقا.

وقال العيضة، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل فيس بوك، مخاطبا رئيس مجلس الدولة خالد المشري، “لن تسيطروا يا خالد، هل تحسبون أن كل الناس يمكن شراؤهم بالمال”، محذرا من أنهم إذا سيطروا سوف يذبحون ضباط الجيش.

وخاطب العيضة عمداء البلديات قائلا: “عمداء البلديات الذين أتوا إلى الجنوب فجأة من أجل إيصال أموال الرشاوى خسئتم أيها المرتزقة يا من تم شراءكم بثمن بخس، ولن تفحلوا”

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • الخوان كلاب موزه وقطرائيل تعودوا على شراء الزمم الفاسدة بالمال فراينا قطر ترشى بلاتر رئيس الفيفا تشترى تنظيم كأس العالم ونسوا ان الله لا يحب الفساد وامر فى اية الحرابة بمعاقبة المفسدين فى الارض يقول الشيخ بن باز
    الراشي والمرتشي قد أتيا كبيرة عظيمة، في الحديث الصحيح أن الرسول ﷺ: لعن الراشي والمرتشي.
    والرشوة: بذل المال لمن يعمل لك ما يخالف الأمر الشرعي، ما يخل بالأمانة، والقابل للرشوة هو الذي يفعل ما حرم الله عليه من أجل الرشوة، كأن يعطيك ما ليس بحق لك، أو يقدمك على من هو أولى منك من أجل الرشوة، أو يخبر بأنك مواظب على العمل وأنت لست مواظبًا على العمل من أجل الرشوة ونحو ذلك، فالمال الذي يبذل في خلاف الحق آخذه ظالم وباذله كذلك، ويعتبران متعاونين على الإثم والعدوان

    رد

  • كل صفات المنافقين تجدها فى هذا المشرى الاخوانى الحقير كما فى الحديث الشريف :-
    . عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أربع من كن فيه كان منافقا، ومن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر» اخرجه البخاري ومسلم.
    وفى القرآن الكريم ينطبق عليه قوله تعالى :
    الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ [التوبة:67-68].

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  • وقال العيضة “لن تسيطروا يا خالد، هل تحسبون أن كل الناس يمكن شراؤهم بالمال”…. ياسيد العيضة لدينا فى هذه الأيام فى ليبيا ، ليس فقط شراؤهم بالمال، بل الآمر يتعدى ذلك ، ربما يصلْ حتى الى بيع شرفهِ فى أقرب الناس إليهِ ، وطبيعة هؤلاء الإخوان هم نفوس سيئة ومريضة ، ولديهمْ المال بوفرة من دول داعمة لهم لقيام إمبراطوريتهم المنشودة ، ولا يكلفهم شراء النفوس آى شئ ، بل هو بالنسبة إليهم بالآمر البسيط للقيام بذك ، وهم جميع مفاصل الدولة الحيوية تحت سيطرتهم ، إبتداءاً من التسجيل المدنى الذى يتحكمونَ فيه ، وحتى الرقم الوطنى تم العب فيه ، وتم صرفه حتى للعديد من السوريين اللاجئين بعد نكبة ما يسمى بالربيع العربى ، وحتى مجلس النواب الأم فى طبرق ، هو الآخر مسيطر
    عليه من طرفهم ، لأنهم دخلوا عن طريق الكيانات بالإضافة الى المستقلين ، والمستقلين لا أحد يعلم ما فى صدورهم من العامة ، لأن هذا التوجه هو فكر ، وليس إنسان مصاب بأنيميا ، يعرفهُ الناس من إصفرار وجههِ. أما بخصوص شراء بعض النفوس ، فربما والله أعلم إغتيال شخص برتبة عميد ومعاونيه فى أبوقرين دليل على ذلك ، لأن الطائرة المسيرة تقوم بواجباتها وفقاَ للأحداثيات الصادرة إليها من الأرض ، فهى طائرة عمياء بمعنى الكلمة ، ولا تتعرف على أن هذه الشصية برتبة عميد أو جندى عادى.

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