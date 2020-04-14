العيضة لـ المشري: لن تسيطروا..أتحسب أن كل الناس تُشترى بالمال

تعليقا على تصريحات رئيس مجلس الدولة خالد المشري لقناة “الجزيرة” القطرية، بأن قوات الوفاق ستسيطر على مدينة ترهونة مناطق الجنوب الليبي، كشف عضو المؤتمر الوطني السابق عن منطقة الكفرة التواتي العيضة، عن أنه يتم حاليا إغراء ضباط الجيش الليبي في الجنوب الغربي، المتأخرة مرتباتهم، بدفع جميع مرتباتهم من قبل تنظيم الإخوان المسلمين، موضحا أنهه يعرضون دفع 2000 دينار، على أن يتم دفع الباقي لاحقا.

وقال العيضة، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل فيس بوك، مخاطبا رئيس مجلس الدولة خالد المشري، “لن تسيطروا يا خالد، هل تحسبون أن كل الناس يمكن شراؤهم بالمال”، محذرا من أنهم إذا سيطروا سوف يذبحون ضباط الجيش.

وخاطب العيضة عمداء البلديات قائلا: “عمداء البلديات الذين أتوا إلى الجنوب فجأة من أجل إيصال أموال الرشاوى خسئتم أيها المرتزقة يا من تم شراءكم بثمن بخس، ولن تفحلوا”