من قندهار إلى وكيل لوزارة الدفاع .. خالد شريف يقود نظام الفوضي في ليبيا

أخبار ليبيا 24

الإرهابي المدعو خالد الشريف “المكنى أبوحازم” المسؤول الأمني بالجماعة الليبية المقاتلة الإرهابية ولد في طرابلس عام 1965، غادر ليبيا في أبريل 1988 عندما كان يبلغ من العمر 23 عاماً بسبب ملاحقته من قبل الأجهزة الأمنية .

كان يدرس الصيدلة في طرابلس. بدأ هو وآخرون مجموعة لمحاولة قلب نظام الحُكم لكن تم إعدام أحد أصدقائه. بعد ذلك قرر هو وآخرون في المجموعة مغادرة ليبيا، بدافع من الخوف، وأيضاً للتنظيم والتدريب. غادر شريف ليبيا متجهاً إلى السعودية ومنها إلى باكستان ثم أفغانستان.

وهنأ الإرهابي الشريف، من أسماهم بـ”الأحرار وثوار فبراير بعد سيطرتهم على مدن صرمان وصبراتة والعجيلات، (ضمن الغزو التركي).

وقال الإرهابي المعروف بـ”أبو حازم” في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك “الله أكبر الله أكبر.. صرمان وصبراتة والعجيلات تم تحريرها من سيطرة تنظيم الكرامة الإرهابي، هنيئا لكل الأحرار وثوار فبراير”.

سيرته الإرهابية

أصبح نشطاً للغاية في الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة ثم أصبح نائب رئيس التنظيم في عام 1995 انتقل إلى السودان وصرح من هناك إن الجماعة بدأت في تنفيذ عملياتها في ليبيا، أُجبر على مغادرة السودان عام 1991 فذهب إلى تركيا ومنها عاد إلى باكستان التي عاش فيها حتى عام 2002.

بعد هجمات 11 سبتمبر غادر إلى إيران التي تم القبض فيها وأُجبر على العودة إلى باكستان عاد إلى باكستان في بداية عام 2003 وفي شهر أبريل من نفس العام ألقت السلطات الباكستانية القبض عليه حيث نقل لسجن في أفغانستان ليتم تسليمه للسلطات الليبية لاحقاً في العام 2005 ويحكم عليه بالإعدام لكن تم إعدام أحد أصدقائه لكنه وقيادات الجماعة انقذوا أنفسهم من القتل بما اسموه “مراجعات الجماعية الاسلامية المقاتلة ” بواسطة الإخواني “علي الصلابي ” وعضو الجماعة ” عثمان بن نعمان ” .

المراجعات الفقهية

خالد الشريف، المسؤول الأمني ” للجماعة الليبية المقاتلة ” أحد أبرز المشاركين في الحوار مع الدولة من داخل السجون برعاية سيف الإسلام القذافي وكان أحد الموقعين على المراجعات الفقهية التي صدرت عن “الجماعة”.

بعد 17 فبراير تراجعت الجماعة الليبية المقاتلة عن مراجعاتها وعادت إلى القتال واستولت على الأموال العامة، والخاصة التي قدرت بملايين الدولارات واعتبرتها “غنيمة ” تحول قادتها من عناصر مطاردة في أفغانستان وسجناء في أبو سليم وطلوبين للعدالة إلى رجال أعمال “وقادة لنظام فوضي لايمكن أن يمثل الاستقرار والأمن لمن يطالب بدولة المؤسسات .

انتهاكات إنسانية

في ثورة 17 فبراير شارك أكثر من 800 مقاتل من الجماعة الليبية المقاتلة في المعارك التي دارت مع القوات الموالية لنظام القذافي وأغلبهم كانوا قادة ميدانيين في المعارك بسبب خبرتهم في الحروب في أفغانستان والبوسنة، و منهم قائد المجلس العسكري في طرابلس عبد الحكيم بلحاج .

الشريف أصبح “وكيلاً لوزارة الدفاع” و “أمراً للحرس الوطني” ومسؤولاً عن “سجن الهضبة” الذي يقبع داخلة كبار القادة في نظام القذافي والذي حدثت فيها انتهاكات إنسانية لا تعد ولا تحصي أصبح “الشريف” دولة داخل الدولة يعين ويعزل، ويقتل أيضاً لكن هذه المرة بسلطة شرعية منحها له الإسلام السياسي الذي تنفذ في ليبيا .

في تلك الأثناء قام باستيراد أحزمة ناسفة ومففخات من دولتي تركيا وقطر وسلم أسلحة ومدرعات لتنظيم “أنصار الشريعة في بنغازي ” وعندما انتقد على هذه الفعلة عللها أن أرسلها عن طريق الخطأ !!

تعزية “الملا عمر”

لكنه بقي وفياً لانتماءاته ” للجماعة الليبية المقاتلة ” حتى أنه لم ينسى أن ينشر تعزية في وفاة “الملا عمر” زعيم حركة طالبان والذي يتمنى “الشريف” أن يؤسس إمارة إسلامية مثله ويحكمها بالحديد والنار والمال .

وأيضا نعي ” خالد الشريف ” اثناء توليه منصب وكيل وزارة الدفاع فترة حكم المؤتمر الوطني وسيطرت تيار الإسلامي عليه فى “حكومة الانقاذ الوطني” القيادي البارز فى الجماعة الليبية المقاتلة “سالم دربي ” أحد قيادات كتيبة أبوسليم، وعضو تنظيم الجماعة الإسلامية المقاتلة فى درنة، دون أن يضع أي اعتبارات اخلاقية لدعمه المادي والمعنوي لللارهابين .

ابتزاز

الشريف ساهم في تسهيل خطف السفير الأردني بليبيا “فواز العيطان” ليتم مقايضتة بإطلاق سراح الإرهابي “محمد الدرسي” الملقب بالــ”النص” المتهم بمحاولة تفجير مطار الملكة علياء بالعاصمة الأردنية عمان .

يقوم بابتزاز المصارف التجارية لصرف أي قيمة مالية فمثلا بمصرف الجمهورية، تلقي أحد المدراء التهديدات من “الشريف” لرفضه صرف مبلغ 80 مليون دينار ليبي موجودة في حساب يخصه .

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