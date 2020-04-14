لماذا صمتت البعثة الأممية عن انتهاكات العصابات التركية والتنظيمات الإرهابية بصبراتة وصرمان؟

رغم الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيات المسلحة والعناصر الإرهابية المدعومة من حكومة الوفاق بمساعدة المرتزقة السوريين والمقاتلين الأتراك، إلا أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ما زالت ملتزمة الصمت تجاه ما حدث في مدينتي صبراتة وصرمان، مغضة الطرف عن الجرائم التي ارتكبت في حق الإنسانية والتي وصلت إلى التمثيل بجثث القتلى وحرق المنازل وترهيب الآمنين، رغم مرور أكثر من 48 على الهجوم الغاشم على المدينتين بمشاركة الطيران المسير التركي.

ويعد موقف البعثة الأممية مغاير تماما إزاء الأطراف الليبية، التي تسارع بإدانة وتأييد وجهة نظر حكومة الوفاق ومليشياتها دون أن تتأكد حتى من صحة مزاعمها التي ثبت كذبها في عدة مواقف، فضلا عن الانتهاكات المتكررة التي ترتكبها حكومة السراح مثل استخدام المطارات المدنية لإقلاع الطائرات العسكرية وصولا إلى الاستعانة بالغزو التركي والمرتزقة السوريين في خرق هدنة وقف إطلاق النار والتي تعد أحد أهم مكاسب مؤتمر برلين من أجل ليبيا.

حتى خليفة غسان سلامة، ستيفاني توركو ويليامز، والتي تولت رئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا منتصف شهر مارس الماضي، لم تتحدث عن الجرائم التي ارتكبت في صبراتة وصرمان بما يظهر إزدواجية المعايير في التعامل مع الملف الليبي في موقف غير مفهوم وواضح، رغم اعتراف العناصر الإرهابية التي احتلت المدينتين التي خرجت منها قبل ذلك في عام 2017 بدعم من فائز السراج الذي يحتفل اليوم بانتصاراتهم ويطلق عليهم “قواته المسلحة” بما يثبت بالدلائل والقرائن تورط “الوفاق” في دعم العناصر الإرهابية وداعش.

ويليامز ألمحت على استحياء بعد مرور يومين كاملين على أحداث صبراتة وصرمان، خلال لقاء لها مساء اليوم الثلاثاء، ببرنامج «فلوسنا» على تلفزيون الوسط «WTV»، قائلة إن التصعيد الكبير للقتال جنوب طرابلس أجبر عدد كبير من العائلات إلى النزوح لمناطق مكتظة أصلا بالسكان في شمال المدينة ما يعرضهم لخطر الإصابة جراء تلك المناطق المكتظة إضافة لخطر «القصف»، محذرة من أن الوضع خطير بالنسبة للمدنيين الأبرياء في ليبيا- دون أن تطرق نهائيا إلى العناصر التي شنت الهجوم أو تشير لاعترافات قادة ومليشيات حكومة الوفاق.

واكتفت وليامز فقط بالتأكيد على تجديد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة من أجل وقف القتال في ليبيا، مشيرة إلى إنها إتاحة الفرصة للسلطات الصحية للتصدي لوباء كورونا.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، قد أعلن تعيين ستيفاني توركو ويليامز، في وقت سابق، ممثلة الولايات المتحدة بالنيابة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقال بيان صحفي للأمم المتحدة، ستعمل ويليامز كممثلة خاصة في ليبيا حتى تعيين خليفة اللبناني غسان سلامة، كما يعرب الأمين العام عن امتنانه لغسان سلامة سلامة لإنجازاته على رأس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، وجهوده الدؤوبة لإعادة السلام والاستقرار إلى ليبيا.

وواصلت عناصر داعشية من مقاتلي “شورى بنغازي” و”تنظيم القاعدة” نشر الفوضى في مدن صرمان وصبراتة، لليوم الثاني على التوالي، باقتحام منازل المدنيين، وتهجير عائلات المواطنين الموالين للجيش الليبي بعد إحراق منازلهم، مع حملات تفتيشية لسرقة الآمنين واعتقال المعترضين.

وكان الطيران التركي المسير، شن صباح أمس الاثنين، ضربات استهدفت غرفة عمليات محاربة داعش في صبراتة، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، وتزامن ذلك مع دخول المليشيات المسلحة التابعة للوفاق والمرتزقة السوريين، المدينة، بينهم إرهابيو “مجلس شورى ثوار بنغازي” الفارين من مدنهم بعد تطهيرها من قبل القوا ت المسلحة.

رصدت “الساعة 24” نشر المليشيات الإرهابية الموالية لتنظيمي “القاعدة” و”داعش” الفوضى، وبث الرعب في قلوب سكان مدينة صبراتة، بعد دخولهم إليها ضمن الغزو الذي بدأته البحرية التركية وطيرانها المسير.

وأشعلت المليشيات، النيران في مقر مديرية أمن صبراتة، واقتحمت عناصرها منازل المدنيين، وهاجمت المواطنين الموالين للجيش الليبي، وأحرقت منازلهم أيضا.