«غرودة»: هدفنا من دخول «صبراتة» هو بناء دولة المؤسسات والقانون

زعم عبد الله الهادي غرودة، آمر ما يعرف بـ”كتيبة ثوار صبراتة”، أن هدفهم بناء دولة المؤسسات والقانون، وقال: “عملية التحرير استغرقت أقل من 5 ساعات ونطمئن المواطنين بأننا ليس لدينا هدف سوى بناء دولة المؤسسات والقانون” على حد قوله.

أضاف “غرودة” في تصريحات لقناة “التناصح” – الذراع الإعلامية للمفتي المعزول الصادق الغرياني المقيم في تركيا – مساء اليوم الثلاثاء: “تم تأمينَ مدينة صبراتة بالكامل، وتم تحريرَها بأقل الخسائر”، زاعماً أن جميع مؤسسات الدولة ستباشر أعمالها اعتبارا من صباح الثلاثاء، بما في ذلك مركز الشرطة، على حد قوله.

وقال “غرودة” إنه يرفض أي أعمال انتقامية، وطلب من المواطنين في حال تعرضهم لأي مظلمة بتقديم شكوى وفتح محضر بمركز الشرطة، وتوعد كل من قام بانتهاكات أنه سيقدم للمحاكمة، على حد زعمه.

كان مصدر طبي مسؤول أكد أن مليشيات الزاوية التابعة لحكومة فائز السراج تتعنت وترفض تسليم جثامين 16 شهيدا في صرمان، لذويهم لاستكمال الإجراءات اللازمة لدفنهم، وهم الذين راحوا ضحية اقتحام الميليشيات للمدينة، أمس الاثنين.

وأكد شهود عيان أن مليشيات الزاوية أقدمت على تمشيط منازل سكان مدينة صبراتة، وسرقة ممتلكات المدنيين، مع اعتقال المعترضين عن تلك الممارسات، أو من يعلن موالاته للجيش الليبي.

وأكدت شهادات أخرى أن المليشيات اقتحمت مستشفى صبراتة بطريقة همجية وقاموا بتصفية الجرحى من ضباط وجنود الجيش الليبي، والتمثيل بجثثهم، فيما اعتقلت عددا من الرجال وأخفتهم في أماكن غير معلومة إلى الآن.

ووفقا لرواية شهود آخرين فإن المليشيات المسلحة نصبت الأكمنة في شوارع مدينة صبراتة، وقامت بتفتيش سيارات المواطنين، فيما قامت مجموعات مسلحة من مليشيات الزاوية باقتحام عدد من المنازل والاعتداء على أصحابها، وطرد النساء والأطفال من البيوت.