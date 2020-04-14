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«غرودة»: هدفنا من دخول «صبراتة» هو بناء دولة المؤسسات والقانون

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

زعم عبد الله الهادي غرودة، آمر ما يعرف بـ”كتيبة ثوار صبراتة”، أن هدفهم بناء دولة المؤسسات والقانون، وقال: “عملية التحرير استغرقت أقل من 5 ساعات ونطمئن المواطنين بأننا ليس لدينا هدف سوى بناء دولة المؤسسات والقانون” على حد قوله.

أضاف “غرودة” في تصريحات لقناة “التناصح” – الذراع الإعلامية للمفتي المعزول الصادق الغرياني المقيم في تركيا – مساء اليوم الثلاثاء: “تم تأمينَ مدينة صبراتة بالكامل، وتم تحريرَها بأقل الخسائر”، زاعماً أن جميع مؤسسات الدولة ستباشر أعمالها اعتبارا من صباح الثلاثاء، بما في ذلك مركز الشرطة، على حد قوله.

وقال “غرودة” إنه يرفض أي أعمال انتقامية، وطلب من المواطنين في حال تعرضهم لأي مظلمة بتقديم شكوى وفتح محضر بمركز الشرطة، وتوعد كل من قام بانتهاكات أنه سيقدم للمحاكمة، على حد زعمه.

كان مصدر طبي مسؤول أكد أن مليشيات الزاوية التابعة لحكومة فائز السراج تتعنت وترفض تسليم جثامين 16 شهيدا في صرمان، لذويهم لاستكمال الإجراءات اللازمة لدفنهم، وهم الذين راحوا ضحية اقتحام الميليشيات للمدينة، أمس الاثنين.

وأكد شهود عيان أن مليشيات الزاوية أقدمت على تمشيط منازل سكان مدينة صبراتة، وسرقة ممتلكات المدنيين، مع اعتقال المعترضين عن تلك الممارسات، أو من يعلن موالاته للجيش الليبي.

وأكدت شهادات أخرى أن المليشيات اقتحمت مستشفى صبراتة بطريقة همجية وقاموا بتصفية الجرحى من ضباط وجنود الجيش الليبي، والتمثيل بجثثهم، فيما اعتقلت عددا من الرجال وأخفتهم في أماكن غير معلومة إلى الآن.

ووفقا لرواية شهود آخرين فإن المليشيات المسلحة نصبت الأكمنة في شوارع مدينة صبراتة، وقامت بتفتيش سيارات المواطنين، فيما قامت مجموعات مسلحة من مليشيات الزاوية باقتحام عدد من المنازل والاعتداء على أصحابها، وطرد النساء والأطفال من البيوت.

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • اخوانى منافق وقذر يتنفس الكذب
    وينطبق عليه قوله تعالى :-
    الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ [التوبة:67-68].

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  • لا واضح دوله قانون مؤسسات فالربيع من فم البيت يبان ولكن الذي يريد يبني دوله قانون لاويرسل قطعان من الهمج يحرقوا الاخضر واليابس غير فهمنا بالعقل بالك راك غالط في التعبير بدل ما تقول نريدوا ان نبنوا دولة الهمجيات فغلطت وقلت دولة المؤسسات فدولة المؤسسات لا يبنيها خونه وارهابيون ولصوص وقطاع مازال عندي اعتقاد انك اخطآت في التعبير فدوله المؤسسات لا يبنيها الخونه والعملاء فمن المعلوم هي يبنيها الشرفاء والشرف لا يتوفر في كل من يؤيد في مشروع الصخيرات

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  • اى تحرير ياميبون عند دخول دواعش ومرتزقة من سوريا بدعم مباشر من محتل تركى لمدن امنة يحميها اهلها من الشعب الليبى بينما لم يستطع اى كلب منكم التقدم شبر واحد فى مواجهة اسود الجيش الوطنى فى محاور القتال فى طرابلس ومصراطة وجييفكم هناك بالعشرات ملقاة لا تجد من ينتشلها واى دولة مؤسسات وانتم تفضحوا اصلا بعضكم فالخوان يقولون فى قنواتهم ان السراج وحكومته فاسدون وانه لا شرعية وطالب المعتوه محموء عبدالعزيز بسجنه وراينا الصندوق يخرج من المطار رغم امر القبض عليه من النائب العام فاى مؤسسات تتحدث عنها ياميبون لعصابات خارجة عن القانون

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  • دولة القانون سيقيمها المجرمون وخريجى السجون سود الله وجهك انت ودولتك المزعومه سياتيكم العقاب عما قريب ياحثالات الارض

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