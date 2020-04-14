

ليبيا



أوباري – بوابة إفريقيا الإخبارية |

14 April, 2020

دعا عميد بلدية الغريفة المكلف التواتي بكه، وسائل الإعلام المختلفة بالمنطقة إلى أهمية التفاعل بشكل إيجابي من خلال نشر كل المناشط التوعوية والارشادية من ورش العمل والندوات والمحاضرات التوعوية التي تقام بمناطق البلدية لتوعية المواطنين بخطورة انتشار وباء كورونا.

كما طالبهم بكه بمتابعة الأعمال التطوعية التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني والروابط الشبابية خلال هذه الأزمة وإظهارها إعلاميا.

جاء ذلك خلال اجتماع عميد بلدية الغريفة المكلف بالإعلاميين في المنطقة من نشطاء واذاعيين وكتاب رأي ومدونين