إدارة التنمية البشرية بمؤسسة النفط تستلم شحنة من المعدات الطبية

استملت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، الإثنين ، الشحنة الرابعة من المعدات الطبية ضمن برنامجها للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت مصادر المؤسسة، إنه وصل قرابة 100 صندوق من المعدّات الطبية إلى مستودع المؤسسة الوطنية للنفط وسيتم توزيعها لاحقا على العيادات والمستشفيات في كافّة أرجاء ليبيا، فيما سيتم توزيع جزء من هذه المعدّات على العديد من الشركات التابعة لها.

وقال مختار عبد الدائم مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط في هذا الصدد قائلا: ‘’ لا زلنا نعمل على توفير المزيد من الاحتياجات الطبية الأساسية مثل الأقنعة، وأجهزة التنفس الصناعي، والبدل الواقية وغيرها من المواد الضرورية.

وتابع: “سيرت القافلة الأولى من التجهيزات الطبية إلى منطقة الجنوب، وسوف تباشر البلديات التوزيع قريبا”، مشيرا الى أنّ هذه المعدّات تلبّي احتياجاتهم في هذه المرحلة.”