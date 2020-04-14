«بوشناف» يمدد حظر التجول واستثناءاته حتى22 أبريل

أصدر وزير الداخلية في الحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف، اليوم الأربعاء، قرارا جديدا بمد حظر التجول واستثناءاته إلى 22 أبريل الجاري، في إطار الإجراءات المتبعة لمواجهة جائحة كورونا في البلاد.

وبحسب البلاغ العاجل الذي حمل رقم “26” بشأن مواجهة وباء كورونا المستجد ومنع انتشاره في ليبيا، فإن وزير الداخلية أصدر القرار رقم (425) لسنة 2020 ميلادي بشأن استمرار الأحكام المتعلقة بحظر التجول واستثناءاته، حتى 22 أبريل الجاري.

وكان “بوشناف” قد قرر في وقت سابق استمرار الأحكام المتعلقة بحظر التجول واستثناءاته، معلنا تمديد الأحكام المتعلقة بحظر التجول حتى الثامن من أبريل الجاري.

وقرر المستشار بوشناف، استمرار العمل بالقرارات المتعلقة بحظر التجول المفروض من الساعة الثالثة مساءً حتى الساعة السابعة صباحا ومنع استخدام وسائل النقل الجماعي وسيارات الأجرة بين المدن والقرى بالإضافة إلى قفل المنافذ البرية والبحرية والجوية فيما يخص حركة الأشخاص.

ونوّه القرار، بأن تسري جميع القرارات السابقة فيما لا يرد بشأنه نص بهذا القرار واستمرار العمل به حتى 22 أبريل.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، قد بدأت رسميا في تنفيذ حظر التجول اعتبارا من 19 مارس الماضي من السادسة مساءً وحتى السادسة صباحا.

وبحسب إيجاز صحفي، فإن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر، أصدر تعليماته بتطبيق حظر التجول بالمدن والمناطق الليبية، اعتبارا من 19 مارس الماضي ابتداءً من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحًا، مطالبا المواطنين بالتعاون مع الأجهزة العسكرية والأمنية والالتزام بتوقيت الحظر.

وأصدر المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، في وقت سابق، قرارا بتشكيل لجنة عليا لمكافحة وباء كورونا.

وكان وزير الداخلية إبراهيم بوشناف، أصدر منتصف الشهر الماضي، قرارا علق بموجبه السفر عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، واقتصار السفر على حالات الإسعاف والشحن.