منها الحظر الكلي..لجنة مجابهة كورونا ترفع هذه التوصيات للرئاسي

أحالت اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا عدداً التوصيات إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، لاتخاذ قرارات في ضوئها.

شملت القرارات، تنفيذ الحظر الكلي ابتداء من يوم الجمعة 17 أبريل الجاري لمدة 10 أيام، إضافة إلى إقفال كافة التجمعات وأسواق الخضروات واللحوم، والاكتفاء بالمحلات التجارية والمخابز الصغيرة.

كذلك، طالبت اللجنة الرئاسي بإلزام كافة الجهات الإدارية بتقليل عدد العاملين بها بحيث لا يتجاوز 10 من العاملين، والسماح بالترجّل فقط دون استعمال السيارات يوميا من 8 صباحا إلى 12 ظهرا.

كما أوصت اللجنة بإقفال المصارف نهائيا خلال مدة الحظر المقترح.