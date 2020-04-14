خالد الخويلدي: ما جرى في صرمان وصبراتة مصاب جلل والمدافعين عن مدنهم من الضباط والمدنيين شهداء

نعى المهندس خالد الخويلدي، رئيس رابطة ضحايا الناتو والحرب علي ليبيا، مقتل العشرات من الجنود والمدنيين بقصف من البوارج التركية على منطقة صرمان وصبراته أول أمس الثلاثاء.

وقال الحميدي في تدوينه له نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك “:” في مصاب جلل وفي وطن أصبح مقبرة لابنائه، ومنفى لساكنيه، أتقدم لأهلي بصبراته الجهاد والتاريخ ولصرمان الكرم والفرسان، بخالص التعازي والمواساة وأمنيات للعلي القدير أن يربط على قلوب أهالي أخوة ورفاق زفوا إلى جنات النعيم “.

وتابع الخويلدي مستذكراً بما حصل له ببيته ومقتل أطفاله وأسرته بالكامل على قصف الناتو سنه 2011:” نسأل الله أن يتقبل الشهداء “مع أطفالكم خالدة وآمنه وسلام الذين استهدفهم الناتو وهم نيام، وامتزجت دمائهم بأرض الوطن “.

وأشار إلى أن ما حدث لأبناء من مدينه صرمان الدين تم خطفهم في 2015 وحبسهم سنوات تحت الأرض إلى أن قضوا نحبهم بغياب الجيش والشرطة وتم العثور علي رفاتهم في أبريل 2018.

وتابع:” سينتصر الحق ونعود ، وسيعود الأمن والأمان للوطن المُنهك من فبراير اللعين الذي أشعلت الفتن وأنتهكت الجو والبحر وأستباحت الأرض والعرض”.

وأدرج أسماء الشهداء من أهل المنطقه ظباط وجنود الجيش العربي الليبي وهم:” الشهيد العميد محمد المرغني، والشهيد جهاد الهوش، والشهيد سراج بن زايد، والشهيد أحمد عمر عبدالجليل ، والشهيد أشرف عمر عبد الجليل، والشهيد علي محمد الحميدي، والشهيد أحمد عبدالحميد اجديع، والشهيد أيمن عمر الغرابلي، والشهيدعبدالسلام الزروقي، الشهيد محمد عباس، والشهيد محمود فرحات ابوشعفه، والشهيد سمير طبيب، والشهيد محمد جمعة الجهم، والشهيد محمود الشيباني ، الشهيد عبدالسميع كعبص، والشهيد أبوبكر ذياب، والشهيد أشرف مبروك الأجنف، الشهيد فواد أدباره ، الشهيد وسيم محمد أبوزيد، والشهيد عبد العزيز الباروني، والشهيد سامر ساسي عكاشة، والشهيد نضال سمير المحروق، والشهيد عبدالله خليفة الطياري ، والشهيد احمد المبروك الحافي، والشهيد إبراهيم المحجوبي، والشهيد محمد خليفة العقبي، الشهيد إسماعيل علي القاضي، والشهيد احمد شعبان الكلابي، الشهيد مصطفي المبروك الشايبي .