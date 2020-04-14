بلدية طرابلس: قدمنا مقترحا لمساعدة من لا يسمح لهم بالعمل أثناء الحظر

أعلنت بلدية طرابلس المركز، أنها قدّمت مقترحا للمجلس الرئاسي، برصد قيمة 500 دينار شهريًا، كحد أدنى لأصحاب الأنشطة الاقتصادية، الذين لا يسمح لهم بمزاولة نشاطهم خلال أيام حظر التجول.

وأوضحت البلدية، أن القترح التي تقدمت به، يأتي بناءًا على إحصائية مكتب تراخيص طرابلس المركز، التي تُقدّر عدد الأنشطة الاقتصادية داخل الحدود الإدارية لبلدية طرابلس 3,000 ترخيص، تتمثل في رخص تجارية، لصالات مناسبات إجتماعية ورياضية، ومهنية حرفية، وصناعات خفيفة مختلفة، وباعة متجولون.

وأشارت بلدية طرابلس المركز، أن المقترح يستنثي شركات ومحال المواد الغذائية والمخابز والصيدليات والمختبرات الطبية، بسبب السماح لهم بمزاولة نشاطهم خلال أيام حظر التجول.

وأضافت البلدية، أن القيمة الإجمالية للمقترح، تُقدّر بحوالي مليون ونصف دينار ليبي، شهريًا.

وأعربت بلدية طرابلس المركز، عن أملها أن تتم الموافقة على المقترح المُقدّم للمجلس الرئاسي، وأن يُعمّم على باقي البلديات.

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