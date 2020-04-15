مفوضية شؤون اللاجئين بليبيا تكشف عن توقف حركة الهجرة غير الشرعية

دعا الناطق الرسمي باسم مفوضية مفوضية شؤون اللاجئين في ليبيا طارق أرغاز، الأطراف الليبية إلى إنهاء فوري للقتال لمنح الفرصة للتصدي إلى جائحة كورونا ومساعدة اللاجئين والنازحين والفئات المستضعفة”.

وقال طارق أرغاز، في لقاء إذاعي، إن “وقف القتال في ليبيا مهما جدا في هذه الظروف بالتحديد لإتاحة الفرصة أمام استجابة المنظمات للاحتياجات الإنسانية للاجئين والنازحين والمهاجرين”، بحسب وكالة “آكي” الإيطالية

وأشار الناطق باسم المفوضية، إلى توقف حركة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر ليبيا، قائلا: “منذ أكثر من أسبوعين لم نرَ حركة أو تدفقا لأشخاص يريدون العبور من ليبيا نحو أوروبا. لا يوجد نمط أو اتجاه واحد لأن هذه الحركة ليست بالجديدة. ولكن برأيي الشخصي هناك تخوف من هذه الجائحة ليس فقط من قبل الناس الذين يريدون الهجرة ولكن أيضا من قبل الأشخاص المهرّبين، بالتالي ليست هناك عمليات عبور كثيرة تحصل في الوقت الحالي”.

وأكمل “أريد أن أذكّر أن ليبيا تعيش صراعا حادا ومواجهات دامت لسنة، وهذا الصراع أثّر على النظام الصحي والخدمات الطبية في البلاد التي هي أصلا هشة”.

وأكد أن هناك مخاوف جديدة بشأن قدرة الخدمات الصحية الضعيفة في البلاد على التصدي لهذا المرض”، مستطردا: “نحن نحاول إمداد المساعدات من خلال التعامل من وزارة الصحة ومن خلال الأجهزة الموجودة على أرض الواقع مثل المعدات الطبية والأدوية للمراكز الصحية الليبية ومن هناك سيتم دعم الأشخاص المحتاجين إلى العناية والرعاية الطبية”.