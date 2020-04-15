اللجنة الاستشارية الفرعية الواحات تتابع مستوى الخدمات الطبية لمواجهة كورونا

عقدت اللجنة الاستشارية الطبية الفرعية الواحات، اجتماعًا مشتركًا مع اللجنة المكلفة من مجلس أعيان جالو، لمتابعة مستوى الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطنين، ضمن الإجراءات الإحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وناقش الاجتماع، جُملة من الملاحظات المتعلقة بالحاجة لزيادة مستوى الخدمات، وانتهى الاجتماع إلى اتخاذ إجراءات، من شأنها توسيع قاعدة الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين.

وأشارت اللجنة الاستشارية، أن الوحدات الوحدات والمراكز الصحية بمنطقة الواحات، ستعمل على تقديم خدمات التحاليل والفحوصات المخبرية الروتينية والأشعة للمترددين عليها.

ويواصل مستشفى جالو المركزي، تقديم خدمة الطوارئ والحوادث والولادة والعيادات الخارجية، إضافة إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية لحالات الإيواء وإجراء كل التحاليل والفحوصات المخبرية والأشعة، لتلك الحالات داخل المستشفى وتوفير مواد التشغيل اللازمة.

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