المتحدث باسم «العليا لمكافحة كورونا» يكشف عن موانع واستثناءات قرار تمديد الحظر

قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الرائد مجدي العرفي، إن وزارة الداخلية قررت تحديد ساعات حظر التجول حظرا تاما اعتبارا من الساعة السابعة مساء وحتى السابعة صباحا من الأربعاء الموافق 15 أبريل الجاري، حتى 22 من الشهر ذاته.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن القرار الجديد استثنى محلات بيع الإطارات والنضائد، ومحلات قطع غيار الآليات الزراعية، ومصانع الأعلاف والمطاحن.

وأكد العرفي، أن قرار استمرار حظر التنقل بين المدن والقرى باستثناء شاحنات نقل الوقود والسلع التموينية والمواد الغذائية والخضروات خلال ساعات رفع الحظر، فيما منح صلاحية التنقل بين المدن طيلة الأربعة وعشرين ساعة لسيارات الإسعاف وسيارات نقل الأدوية.

وأوضح العرفي، أن القرار سمح لكل الأنشطة ذات العلاقة بالأمن الغذائي والدوائي بالعمل شريطة الحصول على إذن من الإدارة العامة للبحث الجنائي وفروعها بالبلديات بعد تقديم ترخيص ساري المفعول ومايفيد سداد الضرائب، وإقامة سارية المفعول للعمالة الأجنبية.

وشدد العرفي على استمرار العمل بجميع القرارات السابقة فيما يتعلق بتنظيم حظر التجول فيما لم يرد بشأنه استثناء في هذا القرار.