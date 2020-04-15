بلدية الماية: دربنا فرقا طبية للتعامل مع أي حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورنا

أفادت بلدية الماية، أنها قامت خلال الفترة الماضية بتدريب الفرق الطبية داخل البلدية، للتعامل مع أي حالات إصابة محتملة بفيروس كورونا.

وأشارت البلدية، أن الفرق الطبية قد تعاملت مع 3 حالات اشتباه، خلال الفترة الماضية.

وطالبت بلدية الماية، المواطنين، بالتواصل المباشر معها، عند الاشتباه بأي حالات إصابة، عبر الرقم المجاني لغرفة الرصد التابعة لها، وهو 1448

وفي وقت سابق، أكدت البلدية، أنها لم تستلم اى قيمة مالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

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