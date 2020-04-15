الإيجاز الصحفي العلمي اليومي لمكافحة وباء كورونا

أفادت اللجنة الاستشارية الطبية، أن الوضع الوبائي المحلي لازال جيدا، وأن جميع نقاط الرصد مفعلة.

وأوضحت اللجنة، في إيجازها الصحفي العلمي اليومي لمكافحة وباء كورونا، أن العدد الكلي للحالات المشتبه بها منذ بداية الأزمة، وتم إجراء التحاليل لها بمعمل بلغ عددها 228 حالة، و 204 حالات نتائجها كانت سالبة و20 عينة ماتزال تحت الإجراء.

وأشارت اللجنة الاستشارية الطبية، أن “عدد 4 عينات كانت نتيجتها موجبة وهنّ الحالة الصفرية ومخالطيه الثلاثة، أي أننا لم نسجل غير أربعة حالات موجبة مصابة بالفيروس.”

وأضاف الإيجاز الصحفي العلمي، أن التدريب يسير بوتيرة جيدة، وأنها ستعمل على إطلاق منظومة الخطوط الساخنة وعددها 8 خطوط بقسم تقنية المعلومات بمركز بنغازي الطبي.

وأوضحت حول الخطوط الساخنة: “هذه الخطوط تستقبل المكالمات من كل ربوع ليبيا وتستقبل 160 مكالمة في الساعة وكل مكالمة تستغرق ثلاث دقائق، وهذه الخدمة خاصة فقط بمرض covid-19 أما الاستشارات الطبية الأخرى معنية بها خدمة ألو طبيبك.

وختمت اللجنة الاستشارية الطبية، إيجازها الصحفي، بأنها أعدت حطة علمية لمسح وبائي شامل لمدينة بنغازي، لتحديد ما إذا كانت هناك إصابات غير مرئية حسب الكثافة السكانية والفئات العمرية.

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