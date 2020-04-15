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عقوب يتفقد المرافق الصحية بالمنطقة الممتدة من البريقة إلى رأس لانوف

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب, بزيارة تفقدية لعدد من المرافق الصحية، بالمنطقة الممتدة من البريقة وصولا لرأس لانوف، ضمن جولاته التفقدية، للوقوف على جاهزية تلك المرافق والمنشآت الصحية.

واطلع عقوب، خلال الزيارة الميدانية، على نسب الإنجاز والتجهيزات الطبية، لمستشفي البريقة العام الجديد تمهيدا لافتتاحه.

ونوّه وزير الصحة، إلى أن الهدف من الزيارة والجولة التفقدية، للتعرف عن قرب على ملاحظاتهم واحتياجاتهم، ومناقشة التحديات وفعالية الدعم المقدم من الوزارة وبقية المناطق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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