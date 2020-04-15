بلدية زليتن تبحث آلية تسهيل توزيع إسطوانات الغاز على المواطنين

عقد فريق متابعة وتنظيم وتوزيع الوقود وغاز الطهي ببلدية زليتن، اجتماعا مع أصحاب المستودعات داخل نطاق البلدية.

وحضر الاجتماع، مندوب فرع جهاز الحرس البلدي بلجنة إدارة أزمة كورونا، لمناقشة آلية تسهيل توزيع إسطوانات الغاز للمواطنين.

وتناول الاجتماع الذي عُقد بمقر بلدية زليتن، كيفية التوزيع بواقع واصل واحد لكل سيارة، ويكون التوزيع بعد صلاة الفجر، إضافة إلى تفعيل تعبئة الإسطوانات الصغيرة “البريمس” ابتداءا من الأسبوع القادم في أغلب المستودعات.

وناقش الاجتماع، عملية استمرار تواصل الفريق مع شركة البريقة مصراتة، بشأن زيادة طلبيات بلدية زليتن، نظرا لأن المدينة تحتضن العديد من الوافدين.

ونوّه فريق متابعة الوقود والغاز ببلدية زليتن، على عدم الإلتفات إلى الشائعات المتعلقة بأخبار توزيع الغاز، وأخذ الأخبار من صفحة المجلس البلدي على الفيسبوك وصفحة فريق متابعة وتنظيم الوقود والغاز بالبلدية.

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